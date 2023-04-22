Фильм пермского режиссера показали на Московском международном кинофестивале

Кадр из фильма «Литовский язык».

На 45-м Московском международном кинофестивале представили короткометражный фильм пермского режиссера Яны Замалетдиновой «Литовский язык», рассказали «Комсомолке» в Пермской кинокомиссии. Картина была снята в прошлом году в Перми. Она рассказывает о девушке, которая познакомилась с парнем с особенностями развития. «Литовский язык» стал победителем кинофестиваля «Радуга Прикамья».

Фильм был показан зрителям 21 апреля в рамках «Панорамы короткого метра» в Центральном Доме кинематографистов.

- Очень радостно, что в Пермском крае, дома, так активно развивается индустрия и закончив киношколу можно получить такой шанс быть услышанными и увиденными. Мы снимали то, что нам нравится, мы очень прониклись этой историей. Спасибо всем, кто принимал участие в создании и продвижении этого проекта. Участие в ММКФ - это значительная вершина, которую нам удалось взять, на пути к еще большим и значимым проектам, - оценила свой успех Яна Замалетдинова.