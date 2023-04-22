Дешевый крем для рук обошелся жителю Прикамья в шесть тысяч рублей

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ранее судимый житель Кунгура совершил кражу из аптеки. Его добычей стали несколько тюбиков крема для рук, общей стоимостью в 500 рублей. Мужчина зашел в одну из аптек Кунгура, убедился, что провизор его не видит и похитил крем со стеллажа, находящегося в свободном доступе. А потом скрылся из аптеки.

Но система видеонаблюдения зафиксировала кражу. Вора задержали. Он признался в краже. Поэтому дело о мелком хищении было рассмотрено Кунгурским судом в особом порядке судопроизводства.

- Суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 6 тысяч рублей, - сообщили в Кунгурском суде.

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