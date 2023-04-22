В Пермском крае пропал 29-летний парень

Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Пермского края

В Березниках пропал 29-летний Никита Милаков. 19 апреля парень вышел из дома и не вернулся. С тех пор его местонахождение неизвестно.

«Найдись, Никитос, подумай о нас. Мы тебя любим очень», - пишут в соцсетях жители Березников.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Пермского края объявил розыск Никиты.

Приметы Никиты Милакова: худощавый, рост 180 сантиметров, волосы светло-русые, глаза карие. Во что был одет, уходя из дома, неизвестно.

Если вы знаете, где находится Никита, позвоните, пожалуйста, в службу 112 или обратитесь к инфоргу поиска Наталье по телефону 89641934906.

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