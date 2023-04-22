Почетными гражданами Перми могут стать Андрей Кузяев и Ольга Выгузова

Ольга Выгузова - художественный руководитель хора "Млада". Фото: МЛАДАхор/ВКонтакте

В юбилейный год звание «Почетный гражданин города Перми» будет присвоено двум людям. Такое решение приняла комиссия под руководством Алексея Дёмкина. Кандидатами на это почетное звание стали художественный руководитель и главный дирижер хора «Млада» Ольга Выгузова и председатель правления РОО «Пермское землячество», руководитель АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев.

Ольга Выгузова - Заслуженный деятель искусств России, лауреат Премии Пермского края в сфере культуры и искусства. Возглавляемый ею хор «Млада» — известный творческий коллектив, считающийся одним из культурных брендов Перми.

Андрей Кузяев – известный бизнесмен и меценат, один из богатейших людей России, организатор Пермского землячества, инициатор вручения Строгановской премии.

Окончательное решение о присвоении почетного звания будет принято в мае на пленарном заседании Пермской городской Думы.