Москвичи купили пермский завод имени Дзержинского за 725 миллионов

Фото: Яндекс Карты

Московское ООО «ПСК “Спецпроектстрой”» выиграло торги по продаже имущественного комплекса ФГУП «Машиностроительный завод имени Дзержинского». Издание «Коммерсант-Прикамье», со ссылкой на собственные источники сообщает, что сделка произошла в интересах производителя ракет «Авитек» из Кирова. Как следует из протокола торгов, завод обошелся москвичам в 725 миллионов рублей.

Конкурсный управляющий завода имени Дзержинского Лев Шляпин назвал цену сделки адекватной.

«Главное, что имущество удалось продать единым лотом. Задолженность будет погашена, а в Пермском крае сохранится уникальное производство и рабочие места. Кроме того, сделка дает возможность “бесшовной” передачи обязательств по выполнению государственного оборонного заказа», - пояснил Шляпин изданию.

Завод Дзержинского изготавливает радиовзрыватели и другие комплектующие для ракет, масляные сепараторы, используемые на судах военно-морского флота, а также гражданскую продукцию. В процедуре банкротства он находится с 2005 года. В прошлом году завод перешел на работу в три смены из-за возросшего гособоронзаказа.

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru