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НовостиОбщество21 апреля 2023 16:43

В спецоперации на Украине погибли двое жителей Карагая

Оба бойца награждены медалями "За отвагу"
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
Фото: Администрация Карагайского муниципального округа/ВКонтакте

Фото: Администрация Карагайского муниципального округа/ВКонтакте

Печальные новости пришли в село Карагай Пермского края: в спецоперации на Украине погибли двое местных жителей - Новиков Иван и Климов Иван. Оба бойца награждены правительственными наградами - медалями "За отвагу".

- Приносим искренние глубокие соболезнования родным и близким. Светлая память... Прощание с погибшими состоится завтра, 22 апреля, в 12.00 часов у Дома культуры в с. Карагай. Начало траурного митинга в 12.30 часов, - сообщили в адмиистрации Карагайского округа в официальной группе ВКонтакте.

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