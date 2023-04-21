Жителям Косинского округа, оставшимся после пожара без жилья и средств к существованию, нужна помощь

Фото: Администрация Косинского округа/ВКонтакте

Пожар в поселке Горки Косинского района Прикамья полностью уничтожил 7 деревянных домов (14 квартир). 18 человек остались без жилья и средств к существованию. Местная администрация обращается ко всем неравнодушным людям с просьбой не оставаться безучастными к чужой беде и помочь погорельцам, которые потеряли в огне буквально все.

Помощь можно оказать продуктами питания, вещами, постельными принадлежностями, посудой, мебелью, бытовой техникой, школьными принадлежностями, денежными средствами.

Вещи можно принести по адресам:

- с. Коса, администрация МО, ул. Ленина, 68 каб. № 18 (кабинет специалистов территориального отдела) ул. Ленина, 66, каб. № 11 (руководитель аппарата);

- д. Чазево (кабинет специалиста территориального отдела);

- д. Бачманово (кабинет специалиста территориального отдела);

- п. Сосновка (кабинет специалиста территориального отдела);

- с. Пуксиб (кабинет специалиста территориального отдела);

- д. Порошево (кабинет специалиста территориального отдела);

- д. Левичи (кабинет специалиста территориального отдела);

- с. Чураки (кабинет специалиста территориального отдела);

- п. Светлица (кабинет специалиста территориального отдела).

Информация по погорельцам:

Взрослые: 6 женщин и 5 мужчин.

Дети: мальчики:

- 17 лет - 1 человек - 16 лет - 2 человек - 11 лет - 1 человек - 8 лет - 1 человек

Девочки:

- 17 лет - 1 человек

- до 1 года - 1 человек

Размеры одежды и обуви:

- Женская обувь: 36-39 - Мужская обувь: 38-45 - Женская одежда : 46-52 - Мужская одежда: 48-54

Номера телефонов, привязанные к сберкартам для перечисления денежных средств:

- 89048414850 Наталья Ивановна Ш.

- 89082575734 Татьяна Ивановна З.

- 89519481602 Светлана Александровна Г.

- 89519289760 Валентина Леонидовна М.

- 89504590075 Василий Александрович К.

Напомним, 20 апреля в 14.15 в МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Царская в деревне Горки Косинского округа. Погасить огонь удалось в 15.45 минут. Но, к несчасчтью, отбить 7 домов от огня не удалось. Общая площадь пожара составила 670 квадратных метров (жилых строений), 1 гектар сухой растительности. Предварительной причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при сжигании мусора и травы. По информации от источника, знакомого с ситуацией, виновницей пожара стала пенсионерка.

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