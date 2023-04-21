В социальном фонде Прикамья рассказали о мерах поддержки семей военнослужащих по призыву

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Сегодня, 21 апреля, ОСФР по Пермскому краю и Центр управления регионом провели пресс-конференцию на тему: «Социальный фонд России: что изменилось после объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования?». Один из важных вопросов, на который ответила заместитель управляющего Отделением СФР по Пермскому краю Юлия Зобина, касался мер поддержки семей военнослужащих по призыву.

«Весенняя призывная кампания стартовала в России 1 апреля. Этой весной в Пермском крае планируют призвать более 3 тысяч срочников. При этом многие молодые люди, которым предстоит служба в армии, уже успели создать собственные семьи. Такие семьи могут рассчитывать на меры поддержки от государства: единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву», - объяснила Зобина.

Размер пособия

Для граждан, проживающих в Чердынском, Красновишерском, Гайнском, Косинском и Кочевском районах размер пособия составляет 43 534,61 рублей (северный коэффициент).

Для жителей остальных территорий Прикамья - 41 720,67 рублей (с уральским коэффициентом).

Кроме этого, через ОСФР по Пермскому краю также назначается ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву: 17 880,28 рублей (с уральским коэффициентом), в северных районах — 18 657,68 рублей

Кто может получить

Условием для назначения пособия является беременность 180 дней и более.

В 2022 году единовременное пособие получили 40 будущих матерей, а ежемесячное пособие на детей получили мамы или родственники более 40 ребятишек, осуществляющие фактический уход за ними.

Также в ходе пресс-конференции Юлия Зобнина рассказала и про пользу от объединения фондов.

- Объединение ПФР и ФСС, которое произошло в начале 2023 года, только положительно повлияло на выплаты и на процесс оказания услуг. Специалисты ОСФР по Пермскому краю сегодня делают все возможное, чтобы в срок и качественно оказывать меры поддержки жителям региона, - отметила Юлия Зобина.