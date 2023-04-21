Мэр Перми Алексей Дёмкин пообщался со студентами ведущих вузов города

- Каждый раз с большим удовольствием встречаюсь с молодежью. Мне важно знать, чем она живет, какие у студентов потребности и запросы. Наши ребята – инициативные, активные, с горящими глазами. Именно с такими я познакомился сегодня в рамках «Дней молодого специалиста», - рассказал глава города.

По словам градоначальника, разговор со студентами вышел очень живым и интересным. Ребята предложили создать в каждом районе молодежные общественные пространства, построить больше новых спортивных объектов и мест отдыха, а также развивать городской туризм.

Когда речь зашла о трудоустройстве выпускников вузов, сразу несколько участников встречи отметили, что необходимо усилить профориентацию в школах, чтобы выбор будущей профессии был осознанным.

Алексей Демкин согласился с предложением студентов и отметил, что последние два года администрация уделяет этому особое внимание – в пермских школах работают медицинские и инженерные классы. По мнению градоначальника, за ранним профессиональным выбором - будущее нашего образования.

- С удовольствием встретился бы со всеми через пару лет, но уже как с сотрудниками администрации. У нас всегда есть место для тех, кто хочет сделать родной город лучше, - заявил Алексей Дёмкин.