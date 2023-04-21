Пермские ученые предложили использовать при ремонте дорог промышленные отходы

Фото: Пермский Политех

Ученые Пермского Политехнического университета нашли способ, как сократить потребление ресурсов при ремонте дорог и повысить их прочность. Они предлагают использовать в строительстве промышленные отходы. Подробностями поделились в пресс-службе вуза.

По мнению ученых, укрепить дороги можно с помощью шлаков металлургического и химического производства, золой от сжигания топлива и других фракций, которые производят пермские предприятия. Комплексное воздействие на дорожную конструкцию, основанное на химических реакциях, позволит превратить слабый грунт в строительный материал с высокими прочностными характеристиками. Кроме того, вторичная переработка отходов сделает процесс экологичным.

Разработчики испытали новый способ при укреплении суглинков Березниковского района. Результаты показали, что данный метод может снизить расходы щебня до 30%, а также сократить время на создание слоев на 20-30%.

Предложенный способ по строительству и ремонту дорог позволит снизить затраты на материалы и сократить время на возведение дорожного полотна. Кроме того, решение позволит выполнить госпрограммы по развитию транспортной инфраструктуры и снизить нагрузку на окружающую среду.