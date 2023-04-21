В Перми умерла детский врач-неонатолог Марина Бронникова

Фото: Минздрав Пермского края

В Перми на 56 году жизни скончалась врач-неонатолог Марина Бронникова. Она умерла после продолжительной болезни. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Пермского края.

Марина Эрвиновна начала свою трудовую деятельность в Березниках. Она работала врачом-педиатром. С 2002 года перешла в Детскую клиническую больницу № 13, где стала врачом-неонатологом. В период с 2008 по 2018 год возглавляла отделение патологии новорожденных.

В 2009 году Марина Эрвиновна стала победителем городского конкурса «Лучший врач года» в номинации «Лучший врач неонатолог». С 2013 года врач также возглавляла региональное сообщество неонатологов.

– До последних дней жизни она продолжала работать. А своих маленьких пациентов держала на руках чуть более месяца назад, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Прощание с Мариной Бронниковой состоится 24 апреля в 12.00 на улице 25 Октября, 103 в Церкви Георгия Победоносца (Часовня кардиодиспансера).