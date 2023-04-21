В Перми утром 21 апреля автобус насмерть сбил пенсионерку

Фото: «Пермь ЧП и ДТП, новости» / Telegram

Утром в пятницу, 21 апреля, на Парковом в Перми произошло смертельное ДТП. Автобус сбил пожилую женщину. Она умерла по дороге в больницу в машине скорой помощь.

Видео с места происшествия появилось в соцсетях. На кадрах видно, как на одном из перекрестков бабушка с палочкой пыталась перейти дорогу, когда автобус начал движение. В результате, она попала под колеса автобуса. В пермской Госавтоинспекции сообщили подробности аварии.

– Около 7.35 по улице Желябова в сторону проспекта Парковый ехал автобус ПАЗ, за рулем которого находился водитель 1969 года рождения. В районе да №18 на проспекте Парковый водитель допустил наезд на 84-летнюю женщину-пешехода, - пояснили в ведомстве.

По предварительным данным установлено, что пожилая женщина переходила проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Пострадавшая от полученных травм скончалась в автомобиле скорой помощи во время следования в больницу.

В настоящее время сотрудники органов внутренних дел проводят проверку по факту ДТП и устанавливают все обстоятельства произошедшего.