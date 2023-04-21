В Прикамье в финале Интеллектуальной олимпиады ПФО встретились 210 школьников

Фото: правительство Пермского края

В Пермском крае 21 апреля проходит заключительный этап Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди школьников. За победу боятся 210 участников из 14 регионов. Пермский край представляют 15 учеников 7-11 классов из Перми, Пермского округа и Осы.

Олимпиада проходит в рамках празднования 300-летия Перми. Регион в третий раз стал местом ее проведения. Конкурсные этапы разделены на пять направлений: «Программирование», «Решение изобретательских задач», «Робототехника», «Что? Где? Когда?» и «Управление беспилотными летательными аппаратами (БПЛА)».

Конкурсы проходят на трех площадках: Пермский педуниверситет, технопарк «Кванториум» и центр «IT-куб». Среди членов жюриэксперты из Пермского края, Нижнего Новгорода, Саранска, Пензы, Новосибирска, Санкт-Петербурга и других городов.

Победители станут известны 22 апреля. Им вручат дипломы, ценные призы и фирменный кубок.

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