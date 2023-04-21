В Перми наградили лауреатов фестиваля «Театральное Приволжье» 2023

Фото: Правительство Пермского края

В 2023 году Прикамье приняло заключительный этап фестиваля «Театральное Приволжье». В финале приняли четвертого сезона театрального проекта участвовали 28 спектаклей из всех регионов Приволжского федерального округа.

Торжественное закрытие фестиваля состоялось в Перми 20 апреля. В нем приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

По словам Дмитрия Махонина, регион горд принимать у себя заключительный этап «Театрального Приволжья». Это в очередной раз доказывает, что Прикамье – крупный культурный центр и место притяжения талантливой молодежи.

«Для нас значимо, что награждение проходит на пермской земле в год 300-летия нашей краевой столицы. Сегодня мы чествуем победителей. Ребята, вы большие молодцы! Своим примером вы вдохновляете школьников, студентов и работающую молодежь активнее участвовать в театральной жизни своих регионов. Поздравляю вас с завершением фестиваля. Успехов и вдохновения вам», – отметил глава региона.

В своем видеопоздравлении к участникам фестиваля полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров рассказал о неоценимом влиянии театрального искусства на каждого из жителей округа, именно благодаря театру во многом изучается жизнь. Он поблагодарил главу Прикамья Дмитрия Махонина за отличный прием, а всех, кто помогал проводить фестиваль, за высокий уровень организации.

«Фестиваль «Театральное Приволжье» стал культурным брендом. Рад, что театральное сообщество с каждым годом растет: тысячи ребят из всех 14 регионов ПФО принимают участие в работе над спектаклями, десятки тысяч становятся зрителями. Уверен, что победа в фестивале станет для вас еще одной гранью развития, а для кого-то и шагом в будущую профессию», - отметил Игорь Комаров.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил награду за победу в номинации «Лучший детский спектакль» Детской татарской театральной студия «Апуш» за спектакль «Волшебные сны Апуша». Олег Машковцев наградил лауреата в номинации «Лучший молодежный спектакль» - Театр «Форма Т» из Самарской области (спектакль «Вдовы»).

Помимо этого, награждение победителей молодежных и детских коллективов прошло в номинациях: «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшее музыкальное оформление» и «Лучшее художественное оформление». Свои награды нашли и победители конкурса афиш и плакатов.

Победители и призеры заключительного этапа окружного фестиваля среди детских и молодежных коллективов получили гранты на новые спектакли: за 1-е место – 250 тыс. рублей, 2-е место – 200 тыс. рублей, 3-е место – 150 тыс. рублей.

Напомним, фестиваль «Театральное Приволжье» проводится с 2019 года по инициативе Игоря Комарова. Финал четвертого «Театрального Приволжья» прошел в Перми 19 и 20 апреля на площадках «Театра-Театра», Пермского театра кукол, Пермского дома народного творчества «Губерния» и Пермского краевого колледжа искусств и культуры.

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber