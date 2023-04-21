В Перми водитель мусоровоза сбил 7-летнего мальчика

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Орджоникидзевском районе Перми 7-летний мальчик попал под колеса мусоровоза. Авария произошла днем 17 апреля на улице Менжинского. Подробности происшествия рассказали в ГИБДД.

– Около 11.45 часов в районе дома №39 по улице Менжинского 29-летний водитель КАМАЗа совершил наезд на несовершеннолетнего 2015 года рождения, - сообщили в ГИБДД. – По предварительной информации, ребенок шел по обочине проезжей части.

В результате ДТП, мальчик получил травму ноги. Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.