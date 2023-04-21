«Азот» выступил генеральным партнером краевой выставки «Берполитех-2023»

Фото предоставлено филиалом «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» выступил генеральным партнером ежегодного краевого конкурса научно-технического творчества молодежи «Берполитех-2023». Мероприятие прошло в Березниковском политехническом техникуме (БПТ).

В этом году на конкурс заявилось 73 студента со всего Пермского края. Они представили 45 работ, которые оценивали специалисты промышленных предприятий города. От филиала «Азот» в состав жюри вошел Леонид Соколов, начальник управления планирования технического обслуживания и ремонта.

Леонид Соколов, член жюри конкурса «Берполитех-2023», начальник управления планирования технического обслуживания и ремонта филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

На протяжении двух дней мы отсматривали работы участников. Каждую оценивали по нескольким критериям: научная новизна, актуальность, техническая значимость, план реализации идеи, а также умение участника презентовать свою работу. Было любопытно узнать, как сейчас молодежь учится, чем интересуется. Разработки отражают их потребности: 3D-модели, демонстрационные стенды, телеграмм-боты и роботы. На мой взгляд, все конкурсанты постарались на славу.

Победители и призеры конкурса получили дипломы и ценные подарки. Филиал «Азот» также отметил несколько работ специальными призами. Проект «Умный город», разработанный Тимофеем Герасимовым и Савелием Чирковым из Добрянки, проект лабораторного стенда с использованием термоконтроллера, выполненный Худяковым Денисом из Лысьвы, и три работы студентов БПТ —учебный стенд «Катализаторы» Николая Черепанова, подробную 3D-модель первого этажа техникума «Техникум иным взглядом» Романа Русанова и творческую работу Язева Артема и Петухова Владислава «Робот-Заяц из мультфильма «Ну, погоди».