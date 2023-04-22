Пермяков приглашают написать «Пермский диктант»

В школах Перми прошли тренировочные занятия по «Пермскому диктанту». Фото: официальная группа «Пермского диктанта» ВКонтакте.

Знаете ли вы историю Перми? 25 апреля в городе пройдет акция «Пермский диктант». Принять в нем участие смогут все желающие, которые зарегистрируются на площадках проведения акции. Диктант будет состоять из 30 вопросов, на которые надо будет ответить в течение 45 минут. Все задания связаны с важнейшими событиями в жизни города, историческими личностями, культурой, образованием и бытовыми вопросами жизни пермяков.

Все участники диктанта получат сертификаты с результатами. А победители - призы и дипломы. Результаты диктанта также можно будет узнать на сайте permdictant.archive.perm.ru.

Зарегистрироваться для написания «Пермского диктанта» в Историческом парке «Россия – моя история. Пермский край» (Монастырская, 2, к 1, Речной вокзал) можно здесь.

В Государственном архиве Пермского края – здесь.

В Пермской краевой библиотеке им. А.М. Горького здесь.

Начало «Пермского диктанта» 25 апреля в 14:00.