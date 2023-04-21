В Пермском крае предупредили о высокой пожарной опасности 4-го класса

Фото: МЧС по Пермскому краю

Поводом для беспокойства послужило большое число возникновения очагов загораний за последние двое суток: 19 и 20 апреля на территории Пермского края произошло 98 пожаров!

В краевом МЧС предупреждают о пожарной опасности 4-го класса в период с 22 по 24 апреля. Жителям региона необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, быть предельно аккуратными при разведении костров, топки печей в банях, разведении открытого огня в парках и на сельхозугодиях.

Всего различается пять классов пожарной опасности. Самый высокий – 5-й класс, когда объявляется чрезвычайная пожарная опасность.

В предстоящие выходные дни, 22 и 23 апреля, Росгидромет обещает в Пермском крае теплую погоду с температурой воздуха от +14 до +16 градусов, возможны слабые порывы ветра. В течение дня временами пройдет небольшой дождь.

Если вы заметили даже небольшое возгорание, необходимо незамедлительно принять меры, чтобы остановить его. Одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» (со стационарного телефона), «101» и «112» (с мобильного телефона). Вызов бесплатный.

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