5 вопросов о завершении отопительного сезона

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Пермском филиале ПАО «Т Плюс» напоминают о порядке завершения отопительного сезона 2023-2024 в городах Пермского края, где работает компания: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском, Лысьве и посёлке Марковский.
При каких условиях заканчивается отопительный сезон?
Для прекращения подачи теплоносителя необходимо установление погодных условий, при которых среднесуточная температура воздуха в течение 5 суток подряд должна быть выше +8 градусов.
Кто принимает решение о завершении отопительного сезона?
Орган местного самоуправления (администрация) выпускает официальное постановление о завершении отопительного сезона с указанием конкретной даты отключения подачи тепла
Как происходит переход от зимнего режима теплоснабжения к летнему?
С даты официального завершения отопительного сезона теплоснабжающая компания «Т Плюс» начинает перевод теплоисточников, насосных станций, блочно-модульных котельных, центральных тепловых пунктов на летний режим работы для проведения профилактических мероприятий – ремонтов и перекладок теплосетей.
Каким образом тепло перестает поступать в дома и учреждения?
Обслуживающие организации – УК и ТСЖ – переводят внутридомовые системы и оборудование индивидуальных тепловых пунктов на летний режим работы.
Кто отвечает за подготовку домов и учреждений к зиме?
Ремонт внутридомовых коммуникаций, выполнение гидравлических испытаний систем отопления и горячего водоснабжения зданий, проверку запорной арматуры проводят УК и ТСЖ, синхронизируя эти работы с отключениями на тепловых сетях и теплоисточниках.
Фото: пермский филиал ПАО «Т Плюс»