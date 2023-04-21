Река Кама в Перми Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В навигацию 2023 года на реках Пермского края будут работать четыре пригородных водных маршрута. Общая сумма краевых субсидий на их транспортную работу составит более 40 млн рублей.

Согласно приказу министерства транспорта Пермского края, в 2023 году пассажиров будут перевозить по субсидируемым водным маршрутам: «Старые Ляды – Куликово – Старые Ляды» (с мая по октябрь, 65 рейсооборотов за навигацию), «Сылва – Троица - Сылва» (с мая по октябрь, 576 рейсооборотов), «Березники – Быстрая - Березники» (с мая по октябрь, 66 рейсообротов) и «Пермь – Заречный – Пермь» (с мая по сентябрь, 37 рейсооборотов).

Наибольшая протяженность рейсооборота у маршрута «Пермь – Заречный – Пермь» - около 190 км. Он же получит и самую большую субсидию из краевого бюджета, которая составит около 20,5 млн рублей. Чуть меньше рейсооборот у маршрута «Старые Ляды – Куликово – Старые Ляды» - 176 км с субсидией в 6,6 млн рублей.

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