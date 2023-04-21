В Перми на расширение приютов для бездомных собак направят 870 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На заседании комитета Пермской городской Думы по бюджету обсудили проблему безнадзорных животных. Об этом сообщает Business Class.

В период с 2023 по 2025 годы из городского бюджета выделят 870 тысяч рублей (86,8 тысяч) на содержание бездомных собак и кошек. В Муниципальном приюте, который находится по улицам Соликамская, 271 и Верхне-Муллинская, 106а, организуют 2 тысячи новых мест.

На выделенные средства будут закуплены новые вольеры и все необходимое для размещения животных. Как отметил председатель гордумы Дмитрий Малютин, за последнее время число бродячих собак удалось сократить с 3,4 тысяч до 2,7. Также в два раза меньше стало случаев нападения.

Напомним, что ответственность за регулирование численности безнадзорных животных передана муниципалитету с регионального уровня.

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