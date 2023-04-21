От укусов клещей в Пермском крае пострадали 272 жителя

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В этом году из-за теплой погоды в Пермском крае очень рано начался сезон клещевой активности. По данным регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день в медицинские организации обратились 272 жителя, пострадавших от укусов клещей. Из них 69 – это дети.

В 137 случаях присасывание клещей произошло во время посещения индивидуальных садов, в 42 случаях во время прогулки по лесу, в 52 – на придомовых территориях частного сектора и в 41 – при посещении лесопарковых зон и других местах.

По результатам лабораторных исследований оказалось, что 24,3% клещей, снятых с пострадавших, были инфицированы иксодовым боррелёзом, 1,5% - гранулоцитарным анаплазмозом человека, 1,5%% - моноцитарным эрлихиозом человека, а также 1% - вирусным энцефалитом.

Специалисты отмечают, что самой эффективной мерой профилактики от клещевого энцефалита является вакцинация. Прививку сделать еще не поздно. Только после прививочного курса нужно выждать две недели до выезда в неблагополучную территорию.

Жителям Прикамья напоминают, что во время отдыха на природе нужно одевать более закрытую одежду. И не забывайте пользоваться репеллентами. Если все-таки обнаружили на себе клеща, его необходимо снять и отнести на лабораторное исследование.