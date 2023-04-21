С начала 2023 года в Прикамье ввезли почти 900 тонн томатов и огурцов из Казахстана

Фото: Россельхознадзор

За первые три месяца 2023 года на территорию Пермского края поступила рекордная партия свежих томатов и огурцов из Казахстана. По сообщению Россельхознадзора, за аналогичный период прошлого года эти овощи в регион не завозились.

Поступившие в этом году томаты прошли проверку на наличие вируса коричневой морщинистости плодов, пятнистого увядания и мозаики пепино. В результате проведенных лабораторных анализов карантинных вредных организмов во ввезенной продукции не обнаружили.

Специалисты регионального управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю проконтролирован ввоз 15 тонн томатов и 51 тонн огурцов из Казахстана, предназначенных для реализации в торговых сетях Прикамья.

Всего за три месяца 2023 года из Казахстана в Пермский край ввезли 696 тонн томатов и 170 тонн огурцов.

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