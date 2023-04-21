Пермяку выстрелили в глаз из пистолета

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

16 апреля 63-летний пермяк гулял со своей собакой во дворах рядом с улицей Успенского. Пес сходил по нужде, но специальных пакетиков, чтобы убрать за своим питомцем, у мужчины не было. Это заметил один из жильцов и со своего балкона стал орать благим матом на забывчивого хозяина . В ответ мужчина сказал, что вернется и все уберет.

Но разъяренного жильца этот ответ не устроил и он выбежал на улицу с газовым пистолетом. Как сообщает телеграм-канал Ural-Mash, от первой пули мужчине удалось увернуться, а вторая прилетела в цель. Но серьезно мужчина не пострадал, он лечится дома. Однако по информации источника "Комсомолки", в мужчину не попала ни одна пуля. Тем не менее сейчас в ситуации разбираются полицейские.

Как сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД по городу Перми, по данному факту в отделе полиции № 7 зарегистрирован материал проверки. Обстоятельства произошедшего и личность мужчины устанавливается.