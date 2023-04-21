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НовостиОбщество21 апреля 2023 7:27

До 10 мая в Перми ограничат движение транспорта по шоссе Космонавтов

Это связано со строительством новой автодороги на улице Крисанова
Екатерина Оборина

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми с конца апреля временно перекроют движение транспорта на участке шоссе Космонавтов. Будет закрыт правоповоротный съезд с шоссе Космонавтов на улицу Мильчакова. Об этом сообщили в городском департаменте дорог и благоустройства.

Ограничение будет действовать в период с 22.00 часов 28 апреля до 6.00 2 мая, а также с 22.00 5 мая до 6.00 10 мая. Поясняется, что это связано с выполнением первого этапа строительства новой дороги по улице Крисанова. Речь идет об участке, расположенном от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина.

Водителям рекомендуют быть более внимательными. На ремонтируемом участке установят соответствующие дорожные знаки. Автомобилистов просят заранее планировать маршрут следования. Объезд закрытого участка возможен с разворотом через площадь Центрального рынка.