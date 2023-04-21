В Пермском крае без вести пропал 43-летний мужчина

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Пермского края / ВКонтакте

В Пермском крае разыскивают пропавшего 43-летнего Сергея Благиных. Мужчина пропал без вести 9 апреля в селе Слудка Ильинского округа. С тех пор о его судьбе ничего неизвестно. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

Приметы мужчины: рост около 181 сантиметра, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза зелено-карие. В день исчезновения мужчина был одет в темно-синюю куртку, черные спортивные штаны и черные сапоги (возможно резиновые). Сообщается, что мужчина нуждается в медицинской помощи. Он может находиться в любом районе.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего человека, просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.