В ДТП с автомобилем в Пермском крае пострадал мотоциклист

Фото: Госавтоинспекции Березниковского городского округа / ВКонтакте

В Пермском крае в ДТП с автомобилем пострадал мотоциклист. Авария произошла 19 апреля на улице Юбилейной в Березниках. Подробности рассказали в Госавтоинспекции Березниковского городского округа.

Автомобиль Шевроле Авео ехал со стороны улицы Карла Маркса в направлении проспекта Ленина. За рулем находился 54-летний мужчина. В районе дома №19 по улице Юбилейной при перестроении он не уступил дорогу 25-летнему водителю мотоцикла HONDA. Произошло столкновение.

В результате ДТП пострадал мотоциклист. Он получил травмы различной степени тяжести. Сейчас по факту аварии проводится проверка. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, а также выбирать безопасный скоростной режим и дистанцию, избегать резких перестроений и манёвров.