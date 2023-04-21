В Пермском крае на выходных потеплеет до +17 градусов

Фото: Лела Минадзе

В выходные в Прикамье станет еще теплее. Об этом рассказали синоптики научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я». В субботу будет переменная облачность, а в воскресенье выйдет солнце.

Так, 22 апреля местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью -3…+2 градуса, а днем +10…+15. В северной части региона +7...+12. Ветер северо-западный 3-8 м/с.

Малооблачная погода ожидается 23 апреля. Дождь возможен только по крайнему северу, на остальной территории без осадков. Ночью будет -3…+2, днем +12…+17. Ветер западный 3-8 м/с.

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