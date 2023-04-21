В Оханске пройдет прощание с погибшим в ходе спецоперации 40-летним мобилизованным

Фото: Администрация Оханского городского округа / ВКонтакте

Еще один житель Пермского края погиб в ходе спецоперации. Страшная весть пришла в семью Поляковых их Оханска.

По информации Оханского городского округа, старший сержант Сергей Поляков в сентябре прошлого года одним из первых среди своих земляков был призван по частичной мобилизации. Он служил заместителем командира взвода – командиром отделения мотострелковой роты отдельного мотострелкового батальона.

В начале марта этого года Сергею Полякову исполнилось 40 лет, в конце месяца он приезжал домой на побывку к своей семье – супруге и двум детям. В Оханске у него также живут мама, сестра и два брата.

Прощание с Сергеем Поляковым состоится в субботу, 22 апреля, в 10:00 в Оханском КДЦ.

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