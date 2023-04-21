Фото: Яндекс Карты

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 21 апреля 2023 года к 08:00 пробка в 7-9 баллов фиксируется на ул. Монастырской от Комсомольского пр. до ул. Попова. Медленное движение и на ул. Попова от ул. Пушкина до ул. Петропавловской. Похоже, для некоторой части пермяков уже начались выходные и появилась возможность вырваться за город на свои дачные участки.

Другие горожане, наоборот, спешат на работу: затруднения в движении есть на ш. Космонавтов от Западного перехода до развязки с ул. Оверятской и ул. Промышленной. Стоит транспорт на ул. Верхне-Муллинской перед перекрестком с ул. Промышленной.

Пробки в 6-7 баллов появились на ул. Героев Хасана от ул. Ординской до ул. Чкалова. Такая же ситуация на ул. Якутской перед кольцом Соснового бора.

Что интересно, сейчас можно промчаться с ветерком по дорогам Вышки-1 и Вышки-2. Затруднения в движении отсутствуют!

Общую дорожную ситуацию в Перми к 08:00 21 апреля 2023 года сервис «Яндекс Пробки» оценивает в 4 балла. Следите за оперативной ситуацией на дорогах города в сервисах «Яндекса».

Видимость на дорогах города отличная – около 28 км. Температура воздуха в этот час около +5 градуса, на небе дымка. Световой день продлится до 20:40. Хорошего вам утра и безопасных дорог!

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