В Перми начались весенние субботники

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Так, волонтеры Сбербанка приняли участие в весеннем субботнике. За несколько часов работы сотрудники Пермского отделения убрали оттаявший после зимы мусор на территории Верхне-Курьинского геронтологического центра – всего было собрано более 60 мешков мусора.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Волонтёры Сбера ежегодно помогают привести территорию Верхне-Курьинского геронтологического центра в порядок: мы убираем мусор, оставшийся после зимы. А в прошлом году силами детей наших сотрудников были изготовлены скворечники, которые сейчас размещены на территории геронтоцентра. Наши волонтеры собственным примером показывают, как можно меняться к лучшему самим, делая лучше Пермский край, помогая тем, кто особенно в этом нуждается.»

Для сотрудников Пермского отделения – это лишь первый субботник в этом году. Уже в 22 апреля они снова выйдут на уборку нашего города, но уже в рамках «Весеннего кубка Чистоты России 2023», который стартует по всей стране.