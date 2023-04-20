В Пермском крае пылающая «буханка» остановила движение на трассе Болгары-Крылово

Фото: Скан видео из группы «ЧП и ДТП | Пермь»

В группе «ЧП и ДТП | Пермь» сегодня появились ужасающие кадры пылающего на дороге автомобиля. За комментарием произошедшей аварии «Комсомолка» обратилась в пресс-службу МВД по Пермскому краю.

Как удалось выяснить, 20 апреля около 16:00 на 38 км автодороги Болгары - Юго-Камск – Крылово двигался автомобиль УАЗ («буханка») под управлением мужчины 1969 года рождения. По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением и допустил его опрокидывание. В результате чего произошло замыкание проводки и возгорание автомобиля. В момент пожара раздавались громкие хлопки.

В ходе ДТП водитель не пострадал. Полицией устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего ДТП.

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