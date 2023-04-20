В Пермском крае ЕГЭ 2023 года будут сдавать более 11 тыс. участников

Сдача ЕГЭ Фото: Мария ЛЕНЦ

По информации краевого министерства образования и науки, главной особенностью ЕГЭ 2023 года станет формат передачи заданий. Они будут поступать в онлайн-режиме по защищенному каналу сети Интернет. В прошлые года их предоставляли дисках.

Сканирование бланков с ответами для дальнейшей оценки будет происходить сразу в аудитории, где выпускники выполняли задания ЕГЭ.

В 2023 году ЕГЭ будут сдавать более 11 тыс. участников, из которых 10 тыс. выпускники этого года. Основной государственный экзамен (ОГЭ) предстоит пройти более 29 тыс. девятиклассников Пермского края.

Основной период государственных экзаменов для выпускников девятых классов начнется 24 мая, для 11-х классов – 26 мая.

Кстати, стали известны критерии получения аттестатов с отличием и медали «За особые успехи в учении». Теперь их смогут получить обладатели итоговых отметок «отлично» по всем предметам 10-11-х классов, которые также наберут не менее 70 баллов по каждому обязательному предмету и получат удовлетворительные результаты ЕГЭ по предметам по выбору.

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