В ходе спецоперации погиб младший сержант из Березников

Свеча памяти Фото: архив "КП"

Страшное известие об еще одной потере жителя Пермского края в зоне спецоперации пришло из Березников. Здесь простились с 25-летним младшим сержантом Андреем Воличенко.

Как сообщили в администрации Березников, Андрея Воличенко погиб при исполнении воинского долга 11 марта. Он родился в 1997 году, окончил школу №14 и Березниковский строительный техникум. С 2016 по 2017 годы Андрея Воличенко проходил военную службу.

За самоотверженность, отвагу, смелые и решительные действия Андрей Воличенко посмертно награжден Орденом Мужества.

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru