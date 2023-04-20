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НовостиОбщество20 апреля 2023 15:15

В ходе спецоперации погиб младший сержант из Березников

В июле Андрею Воличенко должно было исполниться 26 лет
Павел Шатров
Свеча памяти

Свеча памяти

Фото: архив "КП"

Страшное известие об еще одной потере жителя Пермского края в зоне спецоперации пришло из Березников. Здесь простились с 25-летним младшим сержантом Андреем Воличенко.

Как сообщили в администрации Березников, Андрея Воличенко погиб при исполнении воинского долга 11 марта. Он родился в 1997 году, окончил школу №14 и Березниковский строительный техникум. С 2016 по 2017 годы Андрея Воличенко проходил военную службу.

За самоотверженность, отвагу, смелые и решительные действия Андрей Воличенко посмертно награжден Орденом Мужества.

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