Житель Прикамья умер, подумав, что его дом может загореться

Фото: Алексей БУЛАТОВ

17 апреля в деревне Луговая в Нытвенском районе Прикамья загорелась трава. Как рассказывают деревенские, ее поджег один из местных жителей, так как огонь начал распространяться именно от его дома. Но сам мужчина отрицает обвинения, говоря про каких-то незнакомцев на мотоцикле.

Когда пламя увидел один из жителей деревни, то стал рыть землю возле своего дома, чтобы огонь не добрался до жилища. Сделал несколько подкопов и упал замертво. Как рассказали "Комсомолке" местные жители, у мужчины случился инфаркт.

Теперь сотрудники МЧС выясняют, как произошел пожар, а родные погибшего проклинают возможного виновника. 19 апреля мужчину похоронили в родной деревне, у него осталась жена, дети и внуки.