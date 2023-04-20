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НовостиОбщество20 апреля 2023 12:58

Сотрудники УФСБ заинтересовались строительством пермского крематория

Силовики изъяли документы, связанные с проектом
Екатерина Оборина

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Перми сотрудники Управления ФСБ провели выемку документов в МКУ «Пермблагоустройство», касающихся проекта по строительству крематория. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье». При этом уголовного дела, связанного с данным проектом, пока не возбуждено.

Напомним, что его история началась 13 лет назад. Документацию по строительству начали делать еще в 2009 году, а возведение объекта стартовало в 2013 году. Однако до завершения стройки так и не дошло.

На днях стало известно, что администрация Перми заключила муниципальный контракт на достройку крематория на Восточном кладбище с ООО «РусРазвитие». Старт работ запланирован на май этого года. Подрядчику предстоит выполнить первый этап строительно-монтажных работ. Завершить работы необходимо до 31 января 2024 года. За эти работы из бюджета заплатят 472 млн рублей.