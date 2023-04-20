Ребята из пермской школы №42 на «Уроке цифры» узнали о развитии квантовых технологий

Фото: Правительство Пермского края.

В Пермском крае Всероссийская образовательная акция «Урок цифры» проходит ежегодно в рамках национального проекта «Цифровая экономика» при поддержке краевых министерства информационного развития и связи, министерства образования и науки.

«Урок цифры» позволяет школьникам получать знания в области информационных технологий (ИТ) от представителей ведущих компаний страны, развивать навыки и компетенции цифровой экономики. В этом учебном году в рамках «Урока цифры» в Прикамье были добавлены мероприятия по теме «Фотоника».

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что в регионе создаются все условия, чтобы школьники и студенты осваивали новые компетенции в сфере информационных технологий и науки.

«Для краевого правительства важно, чтобы наши талантливые ребята получали лучшее образование и развивали свой потенциал, оставаясь работать в Прикамье. Фотоника – прорывная наука. Приборы на ее основе применяются в телекоммуникационных отраслях, медицине, робототехнике, авиации. И у наших ребят есть все шансы стать будущим этой науки», – подчеркивает глава региона.

В пермской школе №42 темой состоявшегося «Урока цифры» стали квантовая физика и фотоника. Перед учениками восьмых классов выступили заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Черников, доктор физико-математических наук Виктор Криштоп и руководитель Центра информационного развития Пермского края Евгений Катаев.

В ходе увлекательной образовательной части ребята узнали о базовых понятиях и истории квантового мира, который лежит в основе современных высокотехнологичных продуктов. На примере повседневных событий им показали связь фундаментальной науки с качеством жизни людей, представили конкретные примеры применения квантовых вычислений, коммуникаций и сенсоров. Отдельное внимание на «Уроке цифры» было уделено примерам цифровизации городского пространства в городах Прикамья – проект «Умный свет» в Соликамске и Чайковском, проеке «Говорящий город» в Нытвенском городском округе и других.

Большой интерес у пермских школьников вызвала информация о возможности получения профильного образования на территории Прикамья. Обучение можно пройти в ПНИПУ, ПГНИУ и Авиационном техникуме им. Швецова.

По словам Алексея Черникова, масштаб применения квантовых технологий достаточно широк.

«Пока эти перспективы еще не реализованы в полной мере, но квантовые компьютеры уже обрабатывают большие объемы данных с высокой скоростью. У всех учеников, которые сейчас погружаются в это направление, есть понимание и дальнейший трек, где они могли бы получить соответствующее образование и продолжить свою работу на предприятиях. Наша задача сейчас – увлечь, рассказать ребятам, как они могут с этими современными технологиями работать», – поделился вице-премьер краевого правительства.

Напомним, в Перми работает единственный в стране центр по сквозной технологии «Фотоника», где сегодня разрабатывается первое в России программное обеспечение для проектирования и моделирования фотонных интегральных схем. Ранее для таких целей использовался зарубежный софт.

Присоединиться к «Уроку цифры» до 30 апреля может любой желающий на сайте урокцифры.рф. Его темой станет «Город будущего: как квантовые технологии меняют нашу жизнь». После просмотра видеолекции в личном кабинете будет открыт доступ к тренажерам для проверки полученных знаний и возможность получить сертификат за прохождение урока.

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