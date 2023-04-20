В Перми кладбища обработают от клещей к середине мая

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В Перми городские леса и кладбища начали обрабатывать от клещей. Работы стартовали с Северного и Егошихинского кладбищ. На время работ будут установлены предупреждающие информационные щиты, а обрабатываемую территорию ограждают лентами. Об этом сообщили в городской администрации.

Акарицидный препарат, который применяется при обработке, является безопасным для людей. Распад химического вещества происходит в течение полутора месяцев. Клещи, попадающие на обработанную территорию, погибают. Завершить противоклещевую обработку кладбищ планируется в середине мая.

Напомним, в связи с наступлением теплой погоды период активности клещей в Перми и Пермском крае уже наступил. Пермякам напоминают о мерах профилактики. Периодически внимательно осматривать открытые участки тела и одежду. А также использовать репелленты. В случае обнаружения клеща, его необходимо доставить в лабораторию для исследования.