Бывший вице-премьер краевого правительства Михаил Сюткин стал президентом федерального фонда

Фото: Центр стратегических разработок

Выпускник Пермского госуниверситета Михаил Сюткин 11 апреля возглавил федеральный фонд «Центр стратегических разработок» (ЦСП). Эта некоммерческая организация занимается разработкой и реализацией стратегии долгосрочного развития экономики России.

Как напомнили в пресс-службе ЦСР, Михаил Сюткин в начале 2000-х годов проявил себя на руководящих должностях в банковских структурах, где занимался развитием региональной сети и управлением прямыми инвестициями. Затем принял руководство многоотраслевым холдингом по строительству инженерной инфраструктуры. Принимал участие в проектах по строительству объектов Олимпиады в Сочи 2014, магистральных и беспроводных сетей для крупнейших операторов связи на всей территории России.

В 2017 году вернулся в Пермь, где начал работать в должности первого заместителя председателя правительства Пермского края. Курировал деятельность региональных ведомств градостроительного и транспортного блоков, отвечал за реализацию нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В 2020 году уехал в Москву, стал заместителем генерального директора госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ», курировал его деятельность в части проектов комплексного развития территорий.

Весной 2022 года Михаил Сюткин был избран вице-президентом «Центра стратегических разработок», занимался региональным и территориальным развитием.

Михаилу Сюткину 48 лет, он коренной пермяк.

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