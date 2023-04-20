Илье Лисняку досрочно избрали меру пресечения

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Дзержинским районным судом Перми 20 апреля депутату Заксобрания Прикамья Илье Лисняку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Срок будет исчисляться с момента экстрадиции на территорию РФ, «то есть с момента фактического пересечения Государственной границы Российской Федерации, момента его задержания на территории Российской Федерации».

Ранее мы сообщали, что Илью Лисняка обвинили в вымогательстве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2022 году депутат вымогал крупную сумму у сотрудника аппарата администрации региона, а также угрожал ему распространением негативной информации о нем и его родственниках.

Сам Илья Лисняк считает обвинения ложными.

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