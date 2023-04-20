На депутата Заксобрания Пермского края напала бродячая собака

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Пермском крае на депутата Заксобрания Дмитрия Кожанова напала бродячая собака. Инцидент произошел в минувшее воскресенье в поселке Лытвенский Александровского округа. Отбиться от животного ему удалось с помощью полена.

– Прямо возле отчего дома на меня напала бесхозяйная собака. В целях самозащиты был вынужден взяться за полено. Пёс отбежал на безопасное расстояние, но потом ещё долго облаивал мой дом, - рассказал депутат на своей странице в соцсетях.

После случившегося Дмитрий Кожанов поднял вопрос борьбы с бездомными собаками. Депутат предложил краевой ветинспекции продумать систему господдержки для частных приютов для бездомных собак. Она может быть похожа на выделение грантов для решения вопросов местного уровня.