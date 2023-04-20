Власти Перми нашли новые места для захоронений на пяти кладбищах города

Кладбище Фото: Василий Вахрин

В ходе проведения недавних кадастровых работ на территории Перми удалось выявить новые места для захоронений на пяти городских кладбищах – «Кислотные дачи», «Верхне-Курьинское», «Закамское», «Северное» и «Заозерское».

Самые крупные участки оказались на «Северном» и «Заозерском» кладбищах – 55 и 46 гектаров соответственно. На трех других кладбищах под новые места для захоронений оказалось в среднем около 1 гектара.

По информации руководителя городского департамента дорог и благоустройства Дмитрия Мясоедова, стоимость подготовки мест на самых крупных участках составит около 105 млн рублей, а срок выполнения работ – 12 месяцев.

В настоящее время городские власти продолжают работу по изысканию земельных участков под новые кладбища. Рассматривается вопрос их оборудования в Верхне-Курьинском лесничестве на площади 140 гектаров и Мотовилихинском лесничестве на площади 45 гектаров. Построить их получится только после внесения соответствующих изменений в Генеральный план Перми, планируемый срок исполнения – около шести лет.

Решить проблему с новыми местами на городских кладбищах может строительство крематория на кладбище «Восточное», который планируется запустить в эксплуатацию к 31 января 2024 года. Работы по возведению в два этапа, первый должен начаться в мае 2023 года.

По информации Пермьстата, в 2022 году в Пермском крае проживало 2 556 852 человека. По итогам 2021 года в регионе скончались 44 269 человек, что почти на 10 тыс. человек больше, чем в 2017 году. Почти половина смертей наступала из-за болезней системы кровообращения. По данным на начало 2022 года, в регионе за сутки умирало по 121 человеку.

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