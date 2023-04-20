Исследование Домклик Сбербанка: риелторы ожидают снижения цен на жильё в крупнейших городах России

Фото: Сбер

В конце марта Домклик Сбера провёл первое всероссийское исследование настроений риелторов о перспективах рынка первичной и вторичной недвижимости во II квартале 2023 года. Эксперты ответили на вопросы о динамике спроса и предложения и стоимости недвижимости. В опросе участвовали 1,8 тыс. риелторов-лидеров мнений из разных регионов России.

Спрос

Как показал опрос, 45% респондентов-риелторов уверены, что спрос на недвижимость во II квартале значительно не изменится по сравнению с I кварталом 2023 года, то есть останется высоким. В I квартале Сбер выдал 234 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 750 млрд рублей. В количественном выражении это на 9,5% меньше, чем в том же периоде 2022 года, но на 5,2% больше, чем в I квартале 2021 года.

Сделки за наличные

22% участников опроса считают, что число сделок «за наличные» снизится более чем на 5%. Ещё 12% полагают, что снижение будет незначительным — менее 5%.

Стоимость квартир в новостройках

Мнения экспертов относительно динамики стоимости первичной недвижимости разделились почти поровну. Примерно треть риелторов прогнозируют, что цены вырастут, треть — что упадут, а ещё треть — что существенно не изменятся.

Однако позиция специалиста зависит от региона его проживания. К примеру, в Москве, Ленинградской, Нижегородской и Московской областях, а также в Санкт-Петербурге большая доля риелторов уверена в том, что цены скоро пойдут на спад (по этим регионам доля экспертов, уверенных в скором снижении цены - более 45%). А в Челябинской области, Краснодарском крае и Свердловской области подавляющая доля экспертов (более 48%) уверена в обратном.

Стоимость квартир на вторичном рынке

Что касается вторичного рынка, 45% экспертов ожидают снижения стоимости квадратного метра, причём каждый пятый — снижения на 5% и более. В Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской и Омской областях более 60% опрошенных предположили, что цены на «вторичку» во II квартале упадут. В Челябинской области, Ростовской области и Республике Татарстан риелторы придерживаются иного мнения: 40% прогнозируют рост стоимости жилья.

Предложение

Большинство опрошенных экспертов (53%) уверены, что объёмы предложения во II квартале вырастут. Лишь 14% респондентов поддержали противоположную точку зрения.