Сбер планирует полностью отказаться от американских банкоматов максимум через 3 года

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Татьяна Галкина, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка, сообщила журналистам, что за 2022 год банком была сокращена доля банкоматов американских производителей. На начало 2022 года доля американских банкоматов составляла 24% сети. На данный момент она снизилась и составляет менее 5%.

«Проблем с обслуживанием мы не испытываем, но эти банкоматы по мере их амортизации будем заменять и планируем полностью отказаться от них за два-три года. При необходимости сможем сделать это раньше», — рассказала Галкина.

Также руководитель блока уточнила, что что традиционными партнерами Сбербанка являются корейские производители.

С вводом санкций из РФ ушли американские производители банкоматов Diebold Nixdorf и NCR. На российском рынке продолжают работать корейские, китайские и японские производители.