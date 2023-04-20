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Новости"Бизнес-новости": Пермь20 апреля 2023 10:10

Сбер планирует полностью отказаться от американских банкоматов максимум через 3 года

На начало 2022 года доля американских банкоматов составляла 24% сети
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
Фото: Сбер

Фото: Сбер

Татьяна Галкина, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка, сообщила журналистам, что за 2022 год банком была сокращена доля банкоматов американских производителей. На начало 2022 года доля американских банкоматов составляла 24% сети. На данный момент она снизилась и составляет менее 5%.

«Проблем с обслуживанием мы не испытываем, но эти банкоматы по мере их амортизации будем заменять и планируем полностью отказаться от них за два-три года. При необходимости сможем сделать это раньше», — рассказала Галкина.

Также руководитель блока уточнила, что что традиционными партнерами Сбербанка являются корейские производители.

С вводом санкций из РФ ушли американские производители банкоматов Diebold Nixdorf и NCR. На российском рынке продолжают работать корейские, китайские и японские производители.