Сбер проводит тестирование первого в России управляемого смартфоном банкомата

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Руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка Татьяна Галкина сообщила, что в компании проводится тестирование первого в России банкомата, который управляется смартфоном и не предполагает использование карт.

Галкина отметила, пользователь может получить и внести наличные, отсканировав QR-код с помощью приложения. Управлять таким банкоматом можно смартфоном на ОС iOS и Android. Решение о тиражировании таких устройств будет зависеть от результатов экспериментов и обратной связи клиентов банка.

«По сути, такой банкомат —- это конструкция, которая хранит деньги и содержит QR-код, а интерфейс и клиентский путь отображается в смартфоне клиента. Это наш эксперимент, технологический поиск», —- отметила она.

Из преимуществ технологии руководитель блока «Сеть продаж» отметила удобство интерфейса, низкие затраты на оборудование и обслуживание в сравнение с классическим банкоматом.