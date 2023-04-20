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Новости"Бизнес-новости": Пермь20 апреля 2023 9:30

Сбер проводит тестирование первого в России управляемого смартфоном банкомата

Решение о тиражировании таких устройств будет зависеть от результатов экспериментов и обратной связи клиентов банка
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
Фото: Сбер

Фото: Сбер

Руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка Татьяна Галкина сообщила, что в компании проводится тестирование первого в России банкомата, который управляется смартфоном и не предполагает использование карт.

Галкина отметила, пользователь может получить и внести наличные, отсканировав QR-код с помощью приложения. Управлять таким банкоматом можно смартфоном на ОС iOS и Android. Решение о тиражировании таких устройств будет зависеть от результатов экспериментов и обратной связи клиентов банка.

«По сути, такой банкомат —- это конструкция, которая хранит деньги и содержит QR-код, а интерфейс и клиентский путь отображается в смартфоне клиента. Это наш эксперимент, технологический поиск», —- отметила она.

Из преимуществ технологии руководитель блока «Сеть продаж» отметила удобство интерфейса, низкие затраты на оборудование и обслуживание в сравнение с классическим банкоматом.