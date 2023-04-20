В Перми бывшего пристава Александру Марданову отправили в колонию на 5,5 лет

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Мотовилихинский районный суд Перми вынес приговор бывшему начальнику отдела судебных приставов Пермского края Александры Мардановой. Ее признали виновной в 40 преступлениях – получение взятки, мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

По версии следствия, в период с декабря 2016 года по август 2018 года г-жа Марданова получила взятки, общая сумма которых превысила 15 млн рублей. Также обвиняемая в составе организованной группы обналичила свыше 222 млн рублей.

Кроме того, экс-служащая на основании фиктивных документов возбуждала исполнительные производства. Так ей удалось перечислить с лицевого счета ведомства на банковские счета подконтрольных физлиц почти 3 млн рублей.

Суд приговорил ее к 5,5 годам лишения свободы в колонии общего режима и назначил ей штраф в 3,5 млн рублей. Также в течение шести лет бывшему приставу запрещено занимать должности на госслужбе, ее лишили классного чина советник юстиции третьего класса. Осужденная взята под стражу в зале суда.