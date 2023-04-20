В отношении депутата Заксобрания Прикамья Ильи Лисняка возбудили уголовное дело

Фото: Кирилл Отинов
В СУ СКР по Пермскому краю сообщили, что в отношении депутата Заксобрания региона возбуждено уголовное дело за вымогательство в особо крупном размере.
Речь идет об Илье Лисняке. В прошлом году он угрожал сотруднику аппарата администрации региона, что выложит в Сеть негативную информацию о нем и его семье. Также обвиняемый требовал передать ему крупную сумму денег.
Депутата пылись задержать, но он смог сбежать за границу. Теперь он объявлен в международный розыск.
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