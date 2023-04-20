С 1 мая в Перми включат городские фонтаны

Фото: Алексей Дёмкин / Telegram

В Перми с 1 мая начнут включать городские фонтаны. Сейчас подрядчики занимаются расконсервацией фонтанов: прочищают форсунки, устанавливают и подключают насосы, заполняют систему водой, тестируют акустику. Об этом сообщил глава Перми Алексей Демкин.

Сегодня, 20 апреля, уже провели тестовые запуски фонтанов, расположенных у Дворца культуры им. Солдатова, городской эспланаде и на площади у Театра-Театра.

– Пока у пермяков есть возможность заглянуть в самое «сердце» наших светомузыкальных фонтанов и увидеть подземные помещения, где размещается оборудование, - написал мэр в своем telegram-канале.

Например, чтобы зрители могли любоваться световым шоу фонтана у «Театра-Театра», синхронно работают сразу 119 насосов, очистные сооружения и мощное электрооборудование.