Стартовала социальная акция «Добрые дни от ПЗСП»

Мечта о своей квартире становится ближе! ПЗСП дарит скидки до 8% на свои квартиры в двух строящихся домах. Для ряда категорий покупателей установлены льготные условия, которыми стоит воспользоваться как можно скорее.

Акция «Добрые дни» действует на квартиры в двух домах от застройщика: на ул. Докучаева, 23 и на ул. Водопроводная 6\1 в деревне Кондратово.

Дом на ул. Докучаева, 23 – это самый инновационный дом, который строится по новой европейской технологии индустриального домостроения BAUM. Повышенная теплостойкость, увеличенная площадь освещения, уникальный дизайн дома и планировка помещений – всё это делает вашу квартиру не похожей на другие. Дом расположен в оживленном микрорайоне Пролетарский, где есть всё для насыщенной современной жизни. При этом сразу за домом – сосновый лес, где можно гулять и отдыхать.

Квартира в этом доме – это воплощение наших желаний о жизни в комфорте и уюте. На 3-комнатные квартиры в доме в рамках акции до 31 мая действует скидка 5%.

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Дом от ПЗСП на ул. Водопроводная, 6/1 в Кондратово ближе, чем кажется! Всего 7 песен до центра города, 10 минут до крупных покупок, 12 минут до терм, 500 метров до детского сада, 7 минут до ледового комплекса.

В самом доме – огромное разнообразие квартир любых планировок и площади. Удачный вариант найдёт любой покупатель. Тем более во время «Добрых дней»: до 30 апреля на все без исключения квартиры в этом доме - скидка 8%!

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Кто может воспользоваться скидкой при покупке квартиры от ПЗСП?

- Участники СВО

- Семьи с тремя и более детьми

- Пенсионеры

- Молодые семьи

- Лица c I, II, III группой инвалидности

- Сотрудники оборонно-промышленного комплекса.

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Успевайте приобрести квартиру своей мечты на выгодных условиях!

Выбрать лучший вариант помогут Вам менеджеры отдела продаж АО «ПЗСП», подробности по телефону +73422921547 или на сайте https://kurl.ru/ywZSF/

Застройщики: Водопроводная, 6/1 - ООО «Спецстрой ПЗСП-Водопроводная», Докучаева, 23 - ООО «Спецстрой Докучаева, 23». Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф/

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