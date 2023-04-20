Молодые семьи Прикамья получат сертификаты на обследование репродуктивного здоровья

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В 2023 году молодые семьи Пермского края впервые получат две тысячи сертификатов на комплексное обследование репродуктивного здоровья. Сертификаты будут выдавать молодым парам, которые только вступили в брак. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин в ходе послания Заксобранию.

Также на территории Прикамья планируется открыть кабинеты репродукции. Они будут созданы на базе женских консультаций. В текущем году появятся 16 таких кабинетов.

Отмечается, что Пермский край входит в тройку лидеров Приволжского федерального округа и в число 35 регионов России с высокой рождаемостью. На сегодняшний день в Прикамье проживает более 350 тысяч семей с детьми. Из них свыше 36 тысяч семей – это многодетные. На их поддержку в этом году направлено около 24 млрд рублей.